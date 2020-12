Borussia Mönchengladbach-Inter, Lukaku: “Dobbiamo imparare dai nostri errori, ecco cosa voglio dire alla squadra”

Abbiamo tanto da imparare e su cui lavorare.

Così Romelu Lukaku, punta centrale dell’Inter intervenuto in seguito al successo esterno nel match di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. Ecco le parole dell’attaccante belga ai microfoni di Sky Sport: “Io sono uno dei 25 dell’Inter, abbiamo tanti giocatori di esperienza. Io voglio sempre aiutare la squadra, ad ogni allenamento questa è la mia motivazione per fare bene e lavorare sempre di più. Sono contento di giocare con questi compagni perchè è merito loro se sono cresciuto così tanto, la verità è che l’ultimo anno e mezzo all’ Inter può essere considerato il periodo migliore della mia carriera. Stiamo crescendo, però sul 3-1 questa partita bisogna chiuderla. siamo stati fortunati sul fuorigioco, ma dobbiamo stare attenti anche su queste situazioni di gioco. Speriamo che la vittoria di oggi ci dia forza per il futuro e per cercare di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi”.

In ultima battuta Lukaku ha voluto chiarire cosa fosse successo in occasione del primo gol subito dai nerazzurri per merito di Pleà: “Gol subito a fine primo tempo? Ero arrabbiato, io e Lautaro eravamo da soli in avanti contro soli due avversari e volevo al più presto la palla. Nei primi quaranta minuti siamo usciti molto bene ma poi ci siamo presi rischi inutili, dobbiamo imparare da questi momenti di difficoltà e non ripetere questi errori”.

