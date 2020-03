Borussia Dortmund, tutti pazzi per Sancho: il talento inglese cercato da Utd e Liverpool, la dirigenza giallonera…

Altra stagione scintillante per Jadon Sancho.

La stellina del Borussia Dortmund è l’obiettivo numero uno del Manchester United, con Ole Gunnar Solskjaer desideroso di aggiungere l’ala inglese all’attacco della sua squadra. I Red Devils sono pronti a mettere nero su bianco un contratto da circa 200.000 sterline a settimana, ma anche il Liverpool ha tenuto d’occhio i suoi progressi con Sancho cercato insistentemente da Jurgen Klopp. Il CEO del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha però avvisato il Manchester United e il Liverpool che la partenza di Jadon Sancho per questa estate “non è una questione di soldi“. Altri club del calibro di Chelsea, Real Madrid e Paris Saint-Germain hanno tenuto sotto controllo i suoi progressi in questa stagione, l’inglese in questa stagione ha già segnato 14 volte in Bundesliga.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Mirror, l’esterno classe 2000 preferirebbe un ritorno in Premier League con la maglia del Manchester United. Sancho, infatti, lasciò il Manchester City per trasferirsi in Bundesliga al Borussia Dortmund nel 2017 all’età di 17 anni con un accordo iniziale da otto milioni di sterline. Adesso i gialloneri possono aspettarsi di incassare oltre cento milioni di sterline vendendolo ad uno dei top club della Premier League. Tra le continue speculazioni, il CEO del club giallonero, Watzke, ha ammesso di essere incerto su come si evolverà la situazione, ci sono però tutte le possibilità che il trasferimento di Sancho possa battere il record dei trasferimenti in Premier League, pur non trattandosi solo di una questione economica: “Non è una questione di soldi”, ha detto Watzke, parlando alla BBC Sport. “Per noi sarebbe meglio se rimanesse al Borussia Dortmund. Abbiamo tanti soldi. Vogliamo avere titoli. Penso che questa squadra abbia molto più potenziale con Jadon (Sancho -.ndr) che senza Jadon. Penso che abbia la sensazione che il club abbia un buon futuro. Non credo che voglia andarsene.”

Sancho ha siglato il gol del Dortmund nella vittoria per 1-0 sul Friburgo durante l’ultima giornata di Bundesliga, che mantiene i gialloneri ai vertici della classifica. Dopo aver vinto le ultime tre partite consecutive, il BVB si ritrova a quattro punti dal Bayern Monaco, con il RB Leipzig avanti di un punto sugli uomini di Lucien Favre. Alla domanda post-partita sulle recenti voci di mercato che ha attirato, Sancho ha risposto: “Non guardo davvero a tutte queste cose. Mi concentro solo sulla mia squadra e la gioco partita per partita. Questa è la cosa più importante per me adesso” ha così concluso.