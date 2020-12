Borussia Dortmund-Lazio, Inzaghi: “Grande prestazione, ecco dove manca il salto di qualità. Bruge? Sicuro di una cosa”

Bellissima prestazione dei ragazzi, adesso testa alla prossima.

Queste le parole di Simone Inzaghi, intervenuto in seguito al pareggio nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund.Il tecnico della Lazio – ai microfoni di Sky Sport – ha voluto dire la sua in merito alla prestazione dei suoi, che si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale nell’ultima giornata del girone contro il Club Bruge:“C’è rammarico, su cinque partite non abbiamo mai perso. Rimane la grande prestazione contro una squadra fortissima, è stata messa grande personalità come avevo chiesto. Rimane la soddisfazione e la personalità con cui abbiamo affrontato questa partita e con cui stiamo gestendo momenti complicati come questo. Abbiamo fatto due pareggi in emergenza e sono stati due punti importanti. Con nove punti pensavamo già di essere agli ottavi, mancano da 20 anni a questa club e siamo ad un passo dal raggiungerli. Dobbiamo essere consapevoli del nostro percorso e di una partita importante come quella della settimana prossima con il Bruge”.

Inzaghi ha poi chiuso il suo intervento parlando del salto di qualità che si aspetta dalla sua squadra anche in campionato:”Serie A? Normale che la Champions sia un obiettivo primario e per il quale diamo sempre qualcosa in più. In campionato abbiamo visto che tutti hanno problemi legati ale molte partite in pochi giorni, ma il salto di qualità sta tutto li. Adesso stacchiamo la spina per qualche ora e lasciamo perdere la Champions, poi andremo a fare una grande partita con lo Spezia e tra sei giorni prepariamo la partita con il Bruge, tutto in totale serenità”.

