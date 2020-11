Borussia Dortmund, Haaland non ci sta: ” Se Favre non mi avesse sostituito avrei fatto più di 4 gol”

Potevo fare più gol.

Queste le parole di Herling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund intervenuto nel post gara di Bundesliga che ha visto trionfare la sua squadra per 5-0 contro l’Hertha Berlino. Nonostante abbia appena vinto il Golden Boy 2020 e abbia siglato addirittura quattro reti, il norvegese non si sente per nulla soddisfatto di quanto ottenuto e vuole dimostrare a tutti quanto sia grande la sua fame di gol e vittorie. Ai microfoni di ESPN, il giovane centravanti ha parlato così della sua prestazione: “Ad essere sincero, dopo la partita, Favre mi ha chiesto quanti gol avessi segnato. Mi ha chiesto: ‘Ne hai segnato tre?’. E io gli ho risposto: ‘No, quattro. Solo quattro perché mi hai sostituito’”.

Il sorriso tuttavia non può mancare al classe 2000, che oltre ad essersi portato a casa il pallone della gara ha garantito alla franchigia giallonera i tre punti che le consentono di agganciare il secondo posto della classifica dietro allo spaventoso Bayern Monaco. Nessun caos comunque tra il tecnico Favre e Haaland, che subito poi chiarisce come le scelte dell’allenatore non vadano in. alcun modo discusse: “Dico la verità, mi sono un po’ arrabbiato con lui in quel momento, ma è così il calcio”

