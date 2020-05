Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Flick: “Thiago Alcantara non ci sarà, Boateng è pronto. Su Haaland”

Parla Hans Flick.

Il tecnico del Bayern Monaco, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la gara di campionato contro il rivali del Borussia Dortmund, valevole per la ventottesima giornata di Bundesliga: “Ci sono ancora diverse partite da giocare dopo la sfida di domani. La cosa è importante è superare i propri limiti ad ogni gara, è fantastico quando si affrontano due squadre così forti“.

BORUSSIA DORTMUND – “È una squadra forte che di è rafforzata tantissimo durante il mercato invernale, potendo contare su un talento come Haaland. È una delle squadre più forti in Europa“.

THIAGO E BOATENG – “Prima di tutto una brutta notizia. Thiago Alcantara oggi non si è allenato, per questo motivo domani non sarà della partita. Jérôme è recuperato ed è pronto per giocare. Ci siamo confrontati, gli ho chiesto cosa vuole fare in futuro. Ha vinto praticamente tutto con questa squadra“.

HAALAND – “È giovane ma è già fortissimo. Ha grinta, punta sempre l’obiettivo. Ha ancora grandi margini di miglioramento, ma non dobbiamo temere solo lui. Come Lewandowski? È la sua prima stagione, è troppo presto per fare paragoni. Robert è sempre stato a livello mondiale negli ultimi anni. Ma Haaland è un talento enorme”.

PORTE CHIUSE – “Giocare senza i tifosi è sicuramente qualcosa di diverso. Dobbiamo accettare la situazione attuale e non dobbiamo cercare alibi“.

