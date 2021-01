Benevento-Torino, Inzaghi: “Grande rammarico, ma non posso dire nulla ai ragazzi. Mercato? A Lapadula voglio dire una cosa”

Un vero peccato, ma rimane la prestazione.

Così Pippo Inzaghi, intervenuto in seguito al pareggio per 2-2 ottenuto nel match casalingo di Serie A contro il Torino. Un parziale amaro per la formazione sannita, recuperata dalla compagine guidata da Davide Nicola dopo aver siglato – con Viola e Lapadula – le reti del momentaneo 2-0. Ecco le sensazioni dell’allenatore dei campani in seguito a questo risultato, che porta le Streghe a 22 punti in classifica:“C’è grande rammarico, però voglio anche pensare che al 93′ stai vincendo, in emergenza totale, contro una squadra che ha Zaza e Belotti, allora significa che sei sulla strada giusta. Penso che avremmo meritato la vittoria, per quanto prodotto e per come abbiamo lottato, contro una squadra che ha davanti il centravanti nazionale. Alla squadra non posso dir niente, anche se avremmo potuto evitare il gol del 2-2, visto che la palla era in mano nostra e stavamo andando in contropiede. Saremmo dovuti andare verso la bandierina e invece abbiamo regalato palla. Questo è il calcio e dobbiamo accettarlo”.

Inzaghi ha poi proseguito alla soddisfazione che lui comunque prova nel vedere un certo tipo di calcio espresso dalla sua squadra: “Noi siamo una neopromossa, cercando di attaccare in avanti, senza fare 20 passaggi nella nostra metà campo. Noi abbiamo bisogno di questo, di essere sempre aggressivi e di essere pratici, cercando di lottare contro tutti e di portare a casa punti. Oggi giocavamo contro una squadra che ha un organico da Europa League, quindi non posso che essere contento ed orgoglioso del lavoro dei miei ragazzi”.

Chiosa finale con una battuta in merito al calciomercato e al possibile arrivo di un centravanti: “Una punta dal mercato? Invece di parlare di altri, ci terrei a fare i complimenti a Lapadula, perché ha fatto una grande partita. Lo ringrazio perché ha fatto un gran lavoro, ha aiutato tanto la squadra e sono contento che si sia sbloccato.”