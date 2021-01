Benevento-Torino, Belotti: “Nicola ci ha colpiti, abbiamo grande considerazione. Astinenza da gol? L’importante è salvarsi”

Parola al “Gallo” Belotti.

A pochi minuti dal match tra Benevento e Torino, che apre la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, l’attaccante del “Toro”, Andrea Belotti, intervistato ai microfoni di Sky, ha rilasciato una breve intervista parlando a nome di tutta la squadra. Di seguito le dichiarazioni del numero 9 granata.

“Siamo dispiaciuti per quest’avvio di stagione deludente, siamo i primi ad essere consapevoli che servirà una seconda parte di campionato di livello completamente diverso. Nicola? Ci ha colpito tantissimo la sua carica agonistica, è entrato subito nel cuore delle questioni e dei problemi senza troppi giri di parole. Gli allenatori che parlano in modo diretto meritano sempre grande considerazione, ovviamente 4 giorni sono pochi per potersi conoscere e avremo tempo per approfondire anche gli aspetti tattici. Astinenza da gol? Non la vivo con ansia, a me interessa contribuire alla salvezza della squadra. Ovviamente mi farebbe piacere siglare la prima rete dell’anno nuovo in uno scontro diretto come quello di stasera” – queste le parole dell’attaccante del Torino, Andrea Belotti.