Benevento-Napoli, Inzaghi: “Mia soddisfazione vedere i partenopei esultare così al fischio finale”

Il Napoli ribalta la gara contro il Benevento.

Al triplice fischio del direttore di gara, la squadra guidata da Gennaro Gattuso ha battuto con il risultato finale di 2-1 le Streghe di Filippo Inzaghi. I due gol vittoria, firmati Insgine e Petagna, ribaltano il risultato della prima frazione di gioco che vedeva in vantaggio i padroni di casa grazie alla rete dell’altro Insgine, Roberto. Il derby campano va dunque al Napoli di Gattuso, nonostante l’ottima prestazione dei neo promossi. Al termine dell’incontro, proprio il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi è intervneuto in conferenza stampa per parlare del match contro il Napoli.

“Vedere il Napoli esultare così al fischio finale e vederli chiudersi negli ultimi minuti, per me è una grande soddisfazione. Giocavamo contro una squadra fortissima, con tantissime alternative, ma oggi ho visto un grande Benevento. Dispiace per i ragazzi che meritavano il pareggio contro un Napoli da scudetto. Contro squadre così ci vuole un miracolo e lo stavamo facendo. Devi fare la partita perfetta e ci siamo andati vicini. I ragazzi mi stanno stupendo, sapevo di avere una buona squadra, ma non mi aspettavo di giocare così contro Roma e Napoli. Queste partite devono farci crescere e la prestazione è motivo di grande soddisfazione. Cosa posso chiedere di più? Ringrazio i miei giocatori. Non dimentichiamoci da dove veniamo e cosa è stata la Serie A per il Benevento in passato, adesso chi ci affronta ha timore e questo è già un primo risultato“.

