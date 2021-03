Benevento, Montipò: ” Fantastico vincere contro la Juventus. La maglia di Buffon..”

Parola a Lorenzo Montipò.

Benevento, Inzaghi: “Ecco com’è nata la vittoria sulla Juventus. Pirlo? Deve stare tranquillo”

Fermare la Juventus di Cristiano Ronaldo con un clean sheet e tre punti: non è un sogno, ma la realtà vissuta da Lorenzo Montipò e dal Benevento di Pippo Inzaghi.“Diciamolo: allo Stadium se fai un punto ringrazi il cielo. Vincere è qualcosa di semplicemente fantastico. Ce la siamo giocata a viso aperto, credo che pur soffrendo un po’ non abbiamo rubato nulla. È davvero meraviglioso che sia finita così, con la nostra vittoria e per giunta con la porta inviolata”, ha dichiarato l’estremo difensore della Strega al Corriere dello Sport.

VIDEO Fiorentina, Prandelli e quella frase eloquente a Benevento: “Sono stanco dentro…”

Montipò ha poi raccontato un curioso aneddoto che ha visto come come protagonista Gianluigi Buffon quando ancora l’attuale portiere del Benevento vestiva la maglia del Novara:“Ero raccattapalle e al termine della gara che i bianconeri vinsero per 4-0, riuscii a farmi dare i pantaloncini da Buffon, che già allora era il mio idolo. Domenica alla fine della partita ho chiesto di incontrarlo ed è stato emozionante. Gli ho raccontato quello che era accaduto nove anni prima e lui mi ha risposto quasi stupito ridendoci su: ‘Ma tu guarda un po’… Poi ovviamente mi ha regalato finalmente la maglia. In camera c’è già il posto per esporla. C’era da tempo”.