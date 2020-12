Benevento-Lazio, Escalante: “Il nostro un gruppo meraviglioso. Pronto per fare il titolare, ho un obiettivo”

Gonzalo Escalante è intervenuto nel pre partita di Serie A.

VIDEO, Vieri sui sorteggi di Champions: “Lazio-Bayern Monaco? Ecco dove devono colpire i biancocelesti”

Il mediano argentino della Lazio scenderà in campo dal primo minuto nella gara prevista per le 20:45 contro il Benevento. Simone Inzaghi punta dunque su di lui per sostituire l’assente Lucas Leiva, con l’ex Eibar alla primissima apparizione da inizio gara. Ai microfoni di Lazio Style Channel proprio Escalante ha voluto sottolineare la grande emozione per questo suo debutto da titolare, dimostrando quanto – nonostante il finora scarso minutaggio – si sia subito legato al gruppo squadra biancoceleste: “Sono felice di partire titolare per la prima volta con la Lazio, ho lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo. Ci aspetta una partita difficile contro una squadra fisica ma in trasferta stiamo andando bene e vogliamo tornare a casa con una vittoria. Ho la fortuna di far parte di un gruppo meraviglioso, dove tutti si aiutano”.

Serie A, Benevento-Lazio: Immobile in campo dal 1′, esordio per Escalante. Le formazioni ufficiali