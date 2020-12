Benevento-Genoa, Inzaghi: “Meritiamo di vedere questi successi. Vogliamo più rispetto dagli arbitri”

Il Benevento ottiene i tre punti tra le mura amiche.

La squadra campana vince contro il Genoa grazie alle reti di Roberto Insigne e di Sau su calcio di rigore. Le Streghe guidate da mister Pippo Inzaghi continuano così a stare lontani dalla zona retrocessione. Proprio il tecnico ex attaccante del Milan, tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria sul club ligure.

“Non dobbiamo montarci la testa, perchè sappiamo da dove veniamo. È difficile dire qualcosa ai ragazzi dopo le gare che hanno fatto, oggi con il Genoa era una partita spartiacque e noi avevamo tante assenze, ma con un ragazzino 2001 come Di Serio e Sau poi fai il gol del 2-0. Dopo la sofferenza dell’ultimo anno in Serie A, e dopo il campionato straordinario in B dello scorso anno meritavano di vedere questi successi. Poi al di là della salvezza o meno, la strada sarà lunga . Dobbiamo dimenticare gli 8 punti sulla zona salvezza – dice Inzaghi ai microfoni di Sky Sport – e non dobbiamo mollare un centimetro, altrimenti diventiamo una matricola e diamo ragione a chi già ci dava retrocessi in partenza, così invece tutti avranno rispetto di noi. Il fallo su Caprari? Stiamo sempre zitti, ma non è la prima volta che succede. Non pretendiamo niente, ma lì si erano fermati anche quelli del Genoa, non so cos’abbia pensato l’arbitro, ma c’è il VAR. Caprari è stato ammonito come a Verona, ora abbiamo vinto, ma serve un po’ più di rispetto: se il VAR lo vede deve chiamare l’arbitro“.

