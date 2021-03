Benevento, Barba: “Impresa con la Juventus momento unico, vi racconto. Salvezza? Ho la mia idea”

Federico Barba a 360° sul momento del Benevento.

Il difensore della compagine giallorossa è stato intervistato in diretta esclusiva ai microfoni di Sky Sport, per dire la sua sull’impresa che ha portato le Streghe a vincere nell’ultimo match di Serie A contro la Juventus. Un trionfo che resterà nella storia della formazione campana e che ha dato nuova linfa a quest’ultima per proseguire la sua corsa per la lotta salvezza.

Di seguito le parole di Barba, in merito sia al clamoroso successo maturato in quel di Torino che per quanto concerne l’obiettivo stagionale della squadra e la gestione da parte di Pippo Inzaghi:“Vincere è stato molto importante per noi perché venivamo da un periodo complicato, ci da la spinta in più per il rush finale. Salvezza? Ci sono dieci partite da giocare, è ancora lunga – prosegue Barba – La nostra salvezza passerà soprattutto dagli scontri diretti perché ne abbiamo molti. Saranno fondamentali. Inzaghi è fondamentale per noi. Lui ama profondamente il calcio e lo riesce a trasmettere. Prima della partita ha usato parole forti per descrivere la giornata. Ricordo una frase: «Dobbiamo essere degli eroi per riuscire a portare a casa il risultato». Sa trasmettere quello che ha dentro”.

