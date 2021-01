Bendtner, l’ex Juventus resta bloccato a Dubai e gli svaligiano casa: il danese si scaglia contro la testata BT

Disavventura per Nicklas Bendtner.

L’ex attaccante della Juventus a Dubai per motivi di lavoro non riesce a tornare in patria poichèla Danimarca ha bloccato tutti i voli provenienti dalla capitale emiratina. La notizia della permanenza forzata a Dubai del classe ’88 è stata riportata dalla testata BT, che a detta dell’ex calciatore danese avrebbe dato l’assist ad un gruppo di malviventi che, sapendo dell’assenza dello stesso, avrebbero organizzato una rapina a casa sua.

Rabbia e dispiacere per Bendtner, che sul proprio account Instagram si è scagliato contro ‘BT’ esprimendo tutta la sua contrarietà dopo la vicenda negativa che lo ha coinvolto: “Sono andato a Dubai il 4 gennaio, quando il Paese si trovava in fascia arancione. Ma durante il mio viaggio, che era per lavoro, il mondo si è capovolto e ora siamo passati alla zona rossa. Facciamo del nostro meglio per poter tornare. Non sarei partito se ci fossero stati dei cambiamenti in quel momento. Complimenti ‘BT’, sarai orgoglioso: hai già vinto il Premio Cavlin”, si legge.