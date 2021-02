Bayern Monaco-Tigres, Xavi: “Mondiale per club? I bavaresi favoriti, ma i messicani possono stupire per un motivo”

Il Bayern Monaco è favorito per vincere il Mondiale per club.

Queste le parole forti di Xavi, ex metronomo mediano del Barcellona intervenuto in vista dell’importante atto finale della competizione che vedrà sfidarsi Bayern Monaco e Tigres. La compagine messicana affronterà la corazzata bavarese in un match dai molteplici spunti di interesse e dall’esito non del tutto scontato. La squadra di Flick ha vinto tutto in Germania come in Europa e cerca dunque l’ultimo tassello per rinfoltire la sua già abbondante collezione di trofei. La formazione sudamericana, tuttavia, è stata la vera sorpresa della competizione, capace di esprimere un calcio di alto livello e coniato dalle giocate avanzate dei suoi centravanti. Aspetto ribadito più volte da Xavi, convinto che la qualità della franchigia messicana possa mettere in difficoltà la spaventosa forza dell’organico tedesco.

Ecco le sue parole: “Il Tigres è stata una mezza sorpresa, perché il calcio è così equilibrato che qualsiasi rivale può essere battuto . Il Tigres era degno della finale, era meglio di Palmeiras, che ha accusato la finale che aveva appena giocato e il viaggio. Per squadra ed esperienza, perché stanno giocando molto bene e stanno facendo la storia, vedo il Bayern come un favorito. Oggi è la squadra migliore del mondo . Hanno vinto tutti i titoli e manca il Mondiale per arrivare al sesto posto. e abbinare il nostro Barça dai tempi di Pep. Il Tigres, tuttavia, con la mentalità che ha, l’atteggiamento spregiudicato e nulla da perdere in finale, non ha molta scelta se non giocarsela. Penso che vedremo un grande spettacolo”.