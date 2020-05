Bayern Monaco, Rummenigge scarica Coutinho: “Abbiamo deciso di non riscattarlo, ecco perchè”

Salta il riscatto di Philippe Coutinho.

Il Bayern Monaco, tramite Karl-Heinz Rummenigge, ha confermato che non eserciterà l’opzione di riscatto per il fantasista brasiliano, arrivato in Germania dal Barcellona la scorsa estate in prestito oneroso per 8,5 milioni di euro, complice anche e soprattutto l’emergenza economico-sanitaria che ha coinvolto l’intero mondo del calcio a seguito della pandemia da Coronavirus: “L’opzione è scaduta e non l’abbiamo esercitata, ora dovremo completare la pianificazione della squadra per la prossima stagione”, ha spiegato il dirigente tedesco ai microfoni del Der Spiegel.

Coutinho è stato titolare per gran parte della stagione, prima di fermarsi a ridosso del lockdown a causa di un infortunio alla caviglia, ma il suo rendimento non è stato all’altezza delle aspettative: 8 gol in poco meno di 30 presenze. Tuttavia, Rummenigge non esclude un dialogo con il club guidato da mister Quique Setién: “Le porte per lui non sono chiuse, vedremo se si potrà negoziare con il Barcellona un altro tipo di accordo o prolungare il prestito. Ora come ora pagare quella cifra per un acquisto non è un’opzione assolutamente percorribile”.

Se la trattativa, come da pronostico, dovesse sfumare, si aprirebbero le porte della Premier League per il trequartista classe ’92: il Barcellona, d’altra parte, non ha mai nascosto di essere stato contattato da tre top club inglesi, quali Manchester United, Chelsea e Leicester. Futuro incerto dunque per Coutinho, che nella prossima stagione sarà conteso tra Bundesliga, Liga e Premier League.