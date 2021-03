Bayern Monaco, Lewandowski: “Baggio e Del Piero i miei idoli, ecco perché. Henry? Di lui amavo una cosa”

Robert Lewandowski svela gli idoli che l’hanno indirizzato nel mondo del calcio.

Da Baggio e Del Piero fino a Henry. Tanti i campioni che hanno ispirato l’attaccante del Bayern Monaco nella tecnica e nella mentalità che lo ha portato a diventare uno dei giocatori più forti nel panorama calcistico europeo. Spiccate personalità tecniche e morali, che hanno fatto la storia all’interno di tutti gli spogliatoi nei quali spesso e volentieri sono stati protagonisti. Anche e soprattutto sotto questo punto di vista, il numero 9 dei bavaresi ha spiegato quali aspetti ha ammirato di questi immensi top player del passato.

Ecco le sue parole:“Ricordo che quando avevo sei anni c’era un solo idolo per me: Roberto Baggio. In seguito Alessandro Del Piero è diventato il mio modello, lo ammiravo molto. Tuttavia, non potevo ancora giudicare esattamente cosa caratterizzasse il suo stile di gioco, ero troppo giovane. In seguito mi ha colpito la leggenda dell’Arsenal, Thierry Henry. I suoi movimenti, i suoi scatti in profondità, le reti e le vittorie: erano le qualità che volevo avere. Volevo imitarlo in tutto”.

