Bayern Monaco-Lazio, Sanè avvisa: “Scordiamo il risultato dell’andata, con i biancocelesti servirà una cosa”

Leroy Sané chiama a raccolta i suoi in vista di Bayern Monaco-Lazio.

Il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League giocato all’Olimpico non ha lasciato spazio ad alcuna analisi. Un 1-4 secco, che ha condannato la formazione allenata da Simone Inzaghi ad un’eliminazione quasi certa. Non tutto è ancora deciso, tuttavia, perché anche con i parziali più larghi e improbabili è risaputo quanto siano alle volte possibili rimonte e capovolgimenti di ogni tipo. Anche e soprattutto per questi motivi, la franchigia bavarese mantiene comunque alto il livello d’allerta per questo incontro, come dimostrato anche dalle parole dell’esterno ex Manchester City. Alla vigilia della gara dell’Allianz Arena, infatti, quest’ultimo ha voluto ribadire come la qualificazione non sia ancora del tutto decisa.

Un atteggiamento che si rispecchia perfettamente nella filosofia di calcio che ha consentito ai tedeschi di conquistare nella scorsa stagione la sesta Champions League della sua storia. Ecco le parole di Sané:“Può succedere di tutto, Solo perché abbiamo segnato qualche gol all’andata non significa che siamo qualificati. Siamo tutti motivati al massimo e prenderemo la partita seriamente. La mia forma fisica? Ho avuto momenti di difficoltà all’inizio perché non avevo il ritmo partita nelle gambe. Ora mi sento sempre meglio”.

