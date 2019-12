Barcellona, Valverde: “VAR non elimina le polemiche. Il mercato? Farò…”

Il Barcellona si prepara per affrontare l’Alaves nella giornata di domani.

Il tecnico dei blaugrana, Ernesto Valverde, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la compagine biancazzurra, valevole per la diciottesima giornata di Liga: “E’ l’ultima gara del 2019, vogliamo finire l’anno con un buon sapore in bocca. Le critiche all’arbitro del Clasico? Lo dico da tanto, col VAR non si eliminano le polemiche. La polemica fa parte del calcio. Il VAR esiste per aiutare ma alla fine chi fischia è sempre l’arbitro. Una volta si lamenta uno, una volta si lamenta l’altro. E’ sempre stato così e sarà così anche nel 2020. Le sensazioni a fine 2019? Abbiamo una fotografia di noi stessi molto buona, anche se ci sono cose che vogliamo migliorare. L’esigenza è alta e a noi sta bene così. Se mi aspetto rinforzi dal mercato di gennaio? Non penso ai rinforzi, solo ai giocatori che ho a disposizione. Todibo può partire? Il concetto è simile. Faccio affidamento sui giocatori che ho, conto su di loro e non mi aspetto nessuna modifica. Anche se non so cosa accadrà“.

VIDEO Barcellona, Valverde sul VAR: “Dovrebbe essere un aiuto concreto, ma sappiamo chi è a decidere…”