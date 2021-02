Barcellona-PSG, Mbappè: “Partita straordinaria, merito di Pochettino. Tripletta? Contento di una cosa”

È stata una prestazione meravigliosa.

Queste le parole di Kylian Mbappè, attaccante centrale del PSG intervenuto al termine del trionfo nel match di Champions League contro il Barcellona. Una prestazione sublime da parte del giovane classe ’98 così come di tutta la formazione di Mauricio Pochettino, apparsa per larghi tratti nettamente superiore alla franchigia blaugrana. Quest’ultima, al contrario, non è stata completamente in grado di far fronte alle numerose offensive dei parigini, nonostante il momentaneo vantaggio siglato su calcio di rigore da Lionel Messi. Una prestazione nettamente al di sopra di ogni più rosea aspettativa, che ha visto la compagine transalpina prevalere sotto ogni aspetto tecnico e tattico, con la tripletta del centravanti ex Monaco che ha coronato un vero e proprio dominio sul rettangolo verde del Camp Nou.

Barcellona-PSG, Griezmann a gamba tesa: “Risultato pesante. Passaggio del turno? Vi dico la mia”

Intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, Mbappè ha analizzato in maniera franca e lucida la prestazione messa in campo da lui e dai compagni. Ecco le sue parole:”Sono contento di aver segnato, ho sempre voluto dare il meglio per il PSG. Non sempre si riesce a fare quello che si vuole, sbaglierò ancora delle partite, ma non mi nasconderò mai. Voglio esprimermi al meglio. La prestazione?”Il segreto è la continuità, Pochettino ha fatto un gran lavoro e ha continuato ciò che ha fatto Tuchel. La stagione è stata difficile, anche per via del Covid. Questa non è una scusa. Non siamo al meglio della forma, ma pensiamo di poter migliorare ancora. Ora però pensiamo al campionato, abbiamo una partita importante e non abbiamo margini d’errore. Gran partita, ma non abbiamo vinto ancora nulla”.

Barcellona-PSG, poker parigino in Spagna: a Koeman non basta Messi, al “Camp Nou” brilla Mbappé