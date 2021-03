Barcellona, Neymar e la telefonata a Messi: “Leo, devi venire a Parigi”

Continua il pressing del PSG su Lionel Messi.

Nonostante le continue smentite da parte del club parigino, il nome del fuoriclasse argentino continua a riecheggiare nella testa del francesi e non solo. Convincere uno dei giocatori più forti in circolazione a lasciare la sua casa madre dopo vent’anni circa di permanenza e sei palloni d’oro, non è di certo una missione facile. Certo è, però, che le intenzioni e i segnali mandati dalla franchigia transalpina sono vertono inevitabilmente su ipotesi che, in sede di calciomercato estivo, potrebbero diventare concreta realtà. Il futuro del classe ’87 è da ormai qualche anno incerto, con la sua permanenza al Barcellona che rimane una matassa fin troppo ingarbugliata e difficile da sciogliere. I risultati dei blaugrana negli ultimi anni non hanno certamente migliorato queste dinamiche, aumentando gradualmente le voci che vedrebbero il numero 10 nativo di Rosario sempre più lontano dalla Catalogna.

Secondo il noto quotidiano francese L’Equipe, una telefonata effettuata in questi giorni da Neymar al suo ex compagno e amico avrebbe ancor più agitato le acque in casa Barcellona. L’asso brasiliano del PSG, infatti, avrebbe tentato non poco Messi parlandogli in maniera positiva della città francese e di tutto l’ambiente rossoblu.

“Vorrei tornare a giocare con Messi, è quello che amo di più, divertirmi di nuovo con lui in campo. Lo metterei anche al mio posto, non ho problemi. Voglio solo giocare ancora con lui, sicuramente l’anno prossimo ci proveremo”. Queste erano state le parole di O Ney, che in una notte di Champions League aveva ribadito la sua intenzione di voler condividere ancora tanti altri momenti sul campo da gioco insieme al sei volte Pallone d’Oro. Al momento si tratta soltanto di futili voci, considerando anche gli obiettivi del neo presidente blaugrana Laporta. Quest’ultimo sarebbe infatti intenzionato a voler intavolare subito una trattativa per il rinnovo contrattuale di Messi, aprendo così nel migliore dei modi il suo secondo mandato a tinte catalane.