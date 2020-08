Barcellona-Napoli, Maradona Jr: “Meraviglioso vedere Messi al San Paolo, tempio di mio padre. CR7? Lontano da lui…”

Barcellona-Napoli è il match di Champions League che infiammerà questo week-end calcistico.

Nel match di andata del “San Paolo”, giocato lo scorso febbraio, il risultato finale è stato di 1-1 grazie alle reti di Dries Mertens e Antoine Griezmann. La gara di ritorno, che sancirà il passaggio di una delle contendenti ai quarti di finale nella massima competizione europea, è cedrtamente un match dai contorni suggestivi. Nonostante la presenza ancora incerta del capitano dei partenopei Lorenzo Insigne, Barcellona-Napoli, la formazione di Gattuso crede nella possibilità di centrare l’impresa contro Messi e compagni.

Il figlio di Diego Armando Maradona, icona calcistica della storia del calcio mondiale e doppio ex della sfida tra catalani e partenopei, ha approfondito i principali temi della sfida di Champions League che andrà in scena al Camp Nou. Di seguito le dichiarazioni di Maradona Junior ai microfoni del quotidiano spagnolo “Sport“: “Il Barcellona ha una rosa spettacolare ed è avvantaggiato dall’1-1 dell’andata, ma allo stesso tempo prende gol contro chiunque e non vive un buon momento a livello psicologico. Anche per questo dico che il Napoli al ‘Camp Nou’ farà almeno una rete, non ho dubbi sul fatto che riuscirà a rendere le cose difficili ai blaugrana. Sinceramente, eccetto quelli che hanno appena rivinto lo Scudetto e che non mi piace mai nominare, non vedo in Italia una squadra migliore del Napoli oggi. Gattuso è riuscito a risolvere i problemi dello spogliatoio e a restituire la fiducia ai suoi giocatori. Rino è un grande lavoratore, non ha fatto altro da quando è arrivato a Napoli. Oggi la sua squadra è più una famiglia, mentre se guardo il Barcellona di Setién vedo ‘solo’ undici giocatori“.

Successivamente, Diego Armando Maradona Jr ha voluto esprimere un parere in merito al numero 10 dei blaugrana Lionel Messi: “Innanzitutto lasciatemi dire che è stato meraviglioso vedere Leo nel tempio di mio padre all’andata, anche se il Barça ha fatto nel complesso una partita abbastanza moscia tra le mura del San Paolo. Chi critica Messi in Argentina comunque non capisce nulla di calcio: Leo è una stella, un fenomeno, il numero uno di questa epoca. Cristiano Ronaldo neanche gli si avvicina“.