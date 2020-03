Barcellona, Messi e il gene del talento: il figlio d’arte Thiago, maglia numero 10 e doppietta nel giorno del Clasico…

Non si ferma l’evoluzione della dinastia Messi in blaugrana.

Domenica sera è andato in scena “El Clásico” al Santiago Bernabeu, storico appuntamento della Liga spagnola tra Real Madrid e Barcellona. Gara terminata con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa grazie alle reti di Vinicius Jr al minuto 71, servito alla perfezione dal solito Toni Kroos ed al contropiede fulmineo delle merengues che ha permesso al neo entrato Mariano Diaz di chiudere la gara con il punteggio siglando il raddoppio. Tre punti per il Real Madrid che scavalca gli storici rivali conquistando il primato in classifica. Lionel Messi ha allungato la sua striscia negativa a cinque partite senza gol nel Clasico, restando a secco anche nel big match disputato domenica scorsa contro la compagine guidata da Zinedine Zidane.

Tuttavia, non tutti i componenti della famiglia Messi hanno avuto un week-end nero. Quasi simultaneamente alla sfida tra Real e Barça, il figlio maggiore di Leo, Thiago, ha siglato una doppietta. Come ha più volte dichiarato La Pulga, suo figlio Thiago ama il calcio, e seppur ancora in tenerà età, a sette anni compiuti sta muovendo i suoi primi passi nella divisione Sub 8 della Barça Escola. Oltre a sviluppare le loro abilità con la palla curando coordinazione ed armonia del gesto tecnico ed affinando i fondamentali, i ragazzi si confrontano contro altre squadre all’interno della medesima Academy. L’Escola Sergio, selezione che prende dal nome da Busquets, ha affrontato Escola Semedo e la squadra di Thiago ha vinto con il sonante punteggio di 9 a 2. Il più grande dei figli di Leo, con la maglia numero 10 sulle spalle, ha siglato il gol del momentaneo 5-0 e la rete del definitivo 9-2 per la sua squadra, nella quale gioca anche anche Benjamín Suárez, il figlio di Luis.

