Barcellona, Mascherano rivela: “Vedo il Messi di sempre, Leo ha mostrato gli attributi. Maradona? Io ho conosciuto Diego””

Messi è ancora il giocatore più decisivo al mondo.

Così Javier Mascherano, ex calciatore del Barcellona e della nazionale argentina che è intervenuto in difesa del suo ex compagno e amico Lionel Messi. Non tira una buona aria in quel di Barcellona, sia per via dei deludenti risultati di inizio stagione, sia a causa di alcuni disguidi interni tra la Pulga e la società blaugrana che mettono sempre più in discussione la permanenza del numero 10 in Catalogna. Vista la situazione, infatti, Mascherano ha voluto spendere delle pesanti parole in favore del suo connazionale, accusato di non essere più l’ago della bilancia di una squadra attualmente sull’orlo del baratro: “Quando guardo giocare il Barcellona ​​vedo ancora il giocatore di un tempo. Ovviamente lo stile di gioco non è lo stesso di alcuni anni fa, ma a livello individuale di Leo riconosco ancora le stesse giocate che lo hanno reso così grande. Oltre a questo, si mette la squadra sulle spalle – ha affermato Mascherano ai microfoni di TyC Sports – . E’ presente in ogni partita e penso che sia l’atteggiamento giusto per dimostrare di essere ancora il migliore, anche quando le cose vanno bene, facendosi carico di responsabilità in un momento che non pensava di poter vivere con questa maglia. Ha mostrato gli attributi davanti a questa situazione. Questo è un esempio di come dovrebbe comportarsi un atleta, e ciò lo rende ancora più grande “.

Mascherano ha poi proseguito parlando della nazionale albiceleste e del calcio argentino in generale, indicandolo anche come dimensione ideale per un possibile finale di carriera del numero 10 di Rosario: “La Nazionale ha finalmente trovato una sua continuità, consolidando una base solida di giocatori da due anni a questa parte. In questo periodo la squadra ha trovato la giusta quadratura, essendo maggiormente rodata e dando così la possibilità a Leo di sentirsi più tranquillo in vista delle qualificazioni ai campionati del mondo. Messi nel calcio argentino? Lui ha sempre manifestato la voglia di voler giocare nel calcio argentino, però tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. E’ un ragazzo molto intelligente e quando c’è da prendere una decisione si dimostra sempre lucido. Sarebbe comunque difficile sostituirsi a lui, il suo livello è inarrivabile”.

Chiosa finale dell’ex centrocampista blaugrana nel ricordo di Diego Armando Maradona: “Anche Diego è stata una persona molto importante nella mia vita. Mi ha ceduto la fascia di capitano dell’Argentina a soli 24 anni, con tutte le responsabilità che essa comporta. Anche questa scelta ha dimostrato il suo valore come giocatore e soprattutto come capitano. Mi resta impresso nella testa e nel cuore di aver conosciuto Diego e non Maradona”.