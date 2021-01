Barcellona, due giornate di squalifica a Messi per la manata in Supercoppa a Villalibre

Due giornate di squalifica a Lionel Messi.

L’argentino, espulso nella finale della Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao, per aver dato una manata a Villalibre, salterà due partite con il Barcellona: la federcalcio spagnola ha giudicato il gesto della ‘Pulga’ come condotta violenta, ma non un’aggressione. Questo spiega la sanzione minima applicata all’argentino e non la squalifica più corposa che era stata ipotizzata da molti in Spagna.

Dunque, Messi, che veniva da un infortunio e aveva forzato un recupero dell’ultimo minuto per essere presente nella finale persa la scorsa domenica, sconterà la squalifica nelle partite contro Cornellà in Copa del Rey, ed Elche, in campionato.