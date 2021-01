Barcellona, Benedito svela: “Messi? Ecco cos’è meglio per il suo futuro. E sulla presidenza…”

Le parole del possibile futuro numero uno del Barcellona.

Agusti Benedito è stato chiaro riguardo al futuro del club e alla possibile partenza di Lionel Messi. Il candidato alla prima poltrona della società catalana ha chiarito la sua posizione in merito al futuro del fuoriclasse argentino:”Trattenere Messi sarebbe la migliore notizia per il club, ma non sono molto ottimista. Data la situazione, penso che sia molto importante che rimanga al Barca, con la consapevolezza che capisce che i prossimi due anni che abbiamo davanti potrebbero essere difficili. È qui da 20 anni, è un tifoso del Barcellona e penso che sia sensibile alla situazione. Ci ha dato così tanto nello stesso modo in cui il Barcellona gli ha dato tanto ed è ora che ci rimbocchiamo le maniche. Mi sarebbe piaciuto che nella sua intervista della scorsa settimana dicesse che il suo desiderio è quello di rimanere al club, ma non l’ha fatto e ora dobbiamo aspettare e vedere. La verità è che sono pessimista. Ricorda che ad agosto ha detto che voleva andarsene dopo 20 anni e ora non ha ancora chiarito quello che vuole fare risultato più probabile che vedo è che ci lasci in estate”.

