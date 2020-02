Barcellona, Abidal lancia una bomba su Messi: “Futuro? C’è un contratto da negoziare”. Il duro botta e risposta…

Leo Messi alza la voce.

Botta e risposta incandescente all’interno dello spogliatoio del Barcellona, dove si è fatto tesissimo il rapporto fra Eric Abidal e il capitano blaugrana: il fenomeno argentino ha infatti attaccato il direttore sportivo, che in un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano ‘Sport’ è tornato a parlare dell’esonero di Ernesto Valverde, del comportamento di alcuni giocatori – definiti dallo stesso dirigente “scontenti e non molto dediti al lavoro” -, e del rinnovo della Pulce, lanciando una bomba tanto curiosa quanto inaspettata: “Leo può dire che resta, ma c’è poi un contratto da negoziare. La trattativa è iniziata e l’idea è quella di proporgli qualcosa di più lungo.”.

Dichiarazioni che non sono affatto piaciute a Messi, che con una storia Instagram ha risposto direttamente e pesantemente ad Abidal: “Sinceramente non piace fare queste cose ma credo che ognuno debba essere responsabile delle proprie parolee farsi carico delle proprie decisioni. I giocatori per ciò che succede in campo, e infatti siamo stati i primi a riconoscere quando non abbiamo giocato bene”.

“Però anche i responsabili della direzione sportiva devono assumersi le proprie responsabilità e soprattutto farsi carico delle decisioni che prendono – ha proseguito il fantasista classe ’87 -. Da ultimo credo che quando si parla dei giocatori bisognerebbe fare i nomi perché altrimenti si finisce con lo sporcare tutti alimentando cose che si dicono e che non sono vere”, ha concluso.

Di seguito, il post in questione.