Balotelli, probabile permanenza in Turchia: a giugno possibile cambio di scenario

Mario Balotelli, centravanti dell'Adana, è vicino alla permanenza in Turchia. Possibile cambio di scenario a giugno

⚽️

Mario Balotelli va verso la permanenza in Turchia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW è infatti difficile che il calciatore vada via dall'Adana Demispor in questa finestra di mercato. L'attaccante sta smaltendo un infortunio e a meno di offerte davvero importanti difficilmente si muoverà. Per giugno invece, pur avendo un'opzione a suo favore per prolungare il contratto, è possibile che ci siano altri scenari con un trasferimento in un campionato più vicino al nostro, o magari proprio in Italia, se dovessero arrivare proposte.

Nelle scorse ore c'era stato un nuovo contatto telefonico fra il centravanti italiano e la Salernitana. Il giocatore aveva voglia di rimettersi in gioco in Italia, ma nel colloquio non è stata trovata la quadra dal punto di vista economico. Supermario avrebbe accettato un contratto fino a giugno, ma le cifre in ballo evidentemente non lo hanno convinto.

Nei giorni scorsi il suo agente Enzo Raiola aveva aperto al ritorno in Serie A dalla Turchia: "Mario ad oggi è un giocatore dell’Adana, non posso dirti di più. Ritorno in Italia a gennaio? Non ti nascondo che qualcosa si sta muovendo, ma non è ancora una cosa… però dai ci stiamo lavorando".

"Non c’è niente di imminente però c’è un progetto a cui stiamo lavorando. Ad oggi comunque Mario è un giocatore dell’Adana. Percentuale di ritorno in Italia? Diciamo un 5% dai, manteniamoci bassi poi vediamo...",

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.