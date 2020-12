AZ Alkmaar-Napoli, Insigne: “Vincere un trofeo per Maradona, ci proveremo fino all’ultimo. Obiettivo? Vi dico tutto”

L’Europa League è un nostro obiettivo. La scomparsa di Maradona sarà un motivo in più.

Così Lorenzo Insigne, intervenuto alla vigilia della sfida di Europa League con l’AZ Alkmaar. Il capitano del Napoli ha affrontato in conferenza stampa diverse tematiche legate alle questioni di campo e non solo, partendo proprio dal ricordo di Maradona: “Diego ha fatto delle cose incredibili. Ha portato il Napoli sul tetto d’Italia e d’Europa, non lo dimenticheremo mai e sarà sempre nel nostro cuore. La sua morte ci ha feriti nel profondo. Giocheremo per dedicargli le nostre vittorie, come successo con la Roma. Stiamo cercando di vincere qualcosa come il Napoli di Maradona, ma sappiamo che è molto difficile. Ci stiamo provando e speriamo di riuscirci al più presto. L’Europa League è un nostro obiettivo fin dal primo giorno. Certamente, però, ciò che è successo con Maradona è una motivazione in più per noi”.

VIDEO Roma-Young Boys, Fonseca: “La sconfitta di Napoli ci ha insegnato una cosa”

L’esterno offensivo partenopeo ha poi proseguito ricordando quanto successo nella gara d’andata, nella quale il Napoli è stato sconfitto per 1-0 sul campo degli olandesi: “Ci fa ancora male quel risultato. All’andata abbiamo giocato bene, ma non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni. L’AZ lo abbiamo studiato, ha molti bravi giocatori. Domani sarà una gara dura, cercheremo di vincere a ogni costo. Siamo una grande squadra, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare ancora. Le gare in Europa non sono mai semplici, dobbiamo dare tutto”.

Napoli, l’annuncio di De Magistris: “Stadio Diego Armando Maradona ufficiale dal prossimo match casalingo”