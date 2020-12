AZ Alkmaar-Napoli, Gattuso: “Non sono soddisfatto, abbiamo sbagliato tanto. Futuro? Se Pioli dice che…”

Avremmo potuto fare molto di più, non sono soddisfatto.

Queste le parole di Rino Gattuso, tecnico del Napoli intervenuto nel post della gara di Europa League contro l’AZ Alkmaar. Il pareggio per 1-1 non garantisce ancora alla compagine partenopea la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, che si deciderà nell’ultima sfida del girone contro la Real Sociedad. Ecco le parole di Gattuso: “Potevamo chiuderla, ma non siamo stati bravi. Non una buona prestazione oggi, nel complesso ci è andata bene. Abbiamo dato troppo campo al AZ, specialmente nel secondo tempo e se andiamo ad analizzare bene la partita poteva starci anche la sconfitta, soprattutto perchè è una squadra forte e giocare su questo campo non è facile come sembra. Dovevamo leggere meglio alcune situazioni, oggi anche chi è entrato dalla panchina ha dato poco. Ci giocheremo tutto con la Real Sociedad, c’è rammarico perchè con un po’ di attenzione in più potevamo portarla a casa e abbiamo rischiato di perderla… potevamo gestirla un po’ meglio. Ci sono comunque aspetti positivi, ma ripeto che dovevamo gestire meglio i novanta minuti. Abbiamo giocato contro un squadra che ha attaccato, che crea e che cerca sempre la profondità. Nel secondo tempo abbiamo fatto male noi consentendo loro di uscire. Adesso testa a Crotone perchè sarà una partita difficile, soprattutto perchè abbiamo speso tanto oggi”.

Gattuso ha poi detto la sua anche sul tema legato al rinnovo del suo contratto previsto a breve da parte della società del patron De Laurentis:“Rinnovo? Mi fa piacere lavorare con questi ragazzi, anche se i contratti non sono la priorità. Il dovere sta nel quotidiano e nel lavoro, a me piace lavorare sul campo e parlare la mia lingua. A volte esagero e sono pesante, ho provato a cambiare un po ma non ci riesco… sono fatto così (ride ndr.)”.

Chiosa finale sull’assenza di Osimhen e sugli obiettivi per questa stagione: “Osimhen? E’ inutile ricordare l’assenza, bisogna fare di necessità virtù. Allegri diceva sempre che finché siamo undici dobbiamo avere pazienza e scendere in campo, ricordo sempre con grande piacere queste sue parole. Sono contento anche per Petagna, speriamo che Osimhen recuperi subito…ha qualità diverse e importanti, ma se ci lamentiamo non risolveremo nulla. Obiettivi? Se Pioli dice che siamo forti va bene. Ho un ottima squadra e ne sono consapevole, speriamo di giocarcela fino alla fine in tutte le competizioni”.