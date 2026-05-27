Dopo l'addio di Ballardini, l'Avellino è alla ricerca del nuovo allenatore. Vicina l'intesa finale con Alessandro Nesta
Dopo l'addio di Ballardini, l'Avellino è alla ricerca del proprio condottiero per la prossima stagione.
Secondo quanto appreso da Gianluca Di Marzio, la società campana avrebbe individuato in Alessandro Nesta il suo profilo perfetto. Si starebbe lavorando per trovare la intesa finale.
Occasione per rilanciarsi, dunque, per l'ex Milan. L'ultima esperienza risale alla stagione 24/25, in cui alla guida del Monza, non riuscì ad ottenere la salvezza retrocedendo nella serie cadetta.
Invece, in Serie B, l'ultima esperienza risale alla stagione precedente, la 23/24, in cui con la Reggiana fece un campionato oltre le aspettative, andando addirittura vicino ai playoff, regalando sorprese, e dando fastidio alle big, come nel caso della vittoria a Palermo per 1-2 di aprile 2024.
Per l'Avellino sostituire Ballardini si tratta di una azione complicata. Difficile trovare un allenatore che dia più garanzie del maestro delle salvezze. Ma Nesta per la categoria rappresenta una scelta di qualità per una formazione che l'anno prossimo vorrebbe continuare sulla strada intrapresa nel campionato appena terminato.
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