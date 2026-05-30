L’Atalanta, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Cristiano Giuntoli, potrebbe formalizzare nelle prossime ore anche quello di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha lasciato la Lazio nei giorni scorsi e avrebbe già iniziato a fornire indicazioni alla dirigenza bergamasca in vista del calciomercato.

Sarri, in particolare, avrebbe richiesto l’arrivo di un regista in grado di giocare davanti alla difesa, elemento fondamentale nel suo consueto 4-3-3. Secondo quanto riportato da TMW, l’allenatore avrebbe indicato Nicolò Rovella, che vorrebbe ritrovare dopo l’esperienza alla Lazio.

La trattativa, però, appare complessa: il club biancoceleste valuta il centrocampista circa 40 milioni di euro, una cifra ritenuta fuori portata per i nerazzurri, che potrebbero così virare su alternative differenti.

Claudio Lotito non avrebbe intenzione di privarsi facilmente del giocatore e lo lascerebbe partire solo di fronte a offerte ritenute adeguate alle proprie richieste. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, mentre l’Atalanta è alla ricerca di un centrocampista dopo l’addio di Ederson, finito nel mirino del Manchester United.

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