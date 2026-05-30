Il tecnico toscano potrebbe portarsi dalla Lazio Nicolò Rovella
L’Atalanta, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Cristiano Giuntoli, potrebbe formalizzare nelle prossime ore anche quello di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha lasciato la Lazio nei giorni scorsi e avrebbe già iniziato a fornire indicazioni alla dirigenza bergamasca in vista del calciomercato.
Sarri, in particolare, avrebbe richiesto l’arrivo di un regista in grado di giocare davanti alla difesa, elemento fondamentale nel suo consueto 4-3-3. Secondo quanto riportato da TMW, l’allenatore avrebbe indicato Nicolò Rovella, che vorrebbe ritrovare dopo l’esperienza alla Lazio.
La trattativa, però, appare complessa: il club biancoceleste valuta il centrocampista circa 40 milioni di euro, una cifra ritenuta fuori portata per i nerazzurri, che potrebbero così virare su alternative differenti.
Claudio Lotito non avrebbe intenzione di privarsi facilmente del giocatore e lo lascerebbe partire solo di fronte a offerte ritenute adeguate alle proprie richieste. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, mentre l’Atalanta è alla ricerca di un centrocampista dopo l’addio di Ederson, finito nel mirino del Manchester United.
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