Arsenal, il Barcellona tenta Aubameyang: l’ex Borussia Dortmund potrebbe partire, gli obiettivi dei Gunners…

Grandi manovre di calciomercato per Mikel Arteta e il suo Arsenal.

I Gunners sono attualmente decimi in Premier League e potrebbero essere costretti a vendere i calciatori con maggiore appeal sul mercato per capitalizzare e reinvestire in vista di una prossima ricostruzione tecnica in estate. Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe essere in cima alla lista dei possibili partenti, poiché l’attuale contratto che lega il trentenne al club di Londra scadrà tra circa diciotto mesi. L’attaccante originario del Gabon ha siglato finora 15 gol in campionato in questa stagione, dividendo il gradino del podio con l’attaccante del Southampton Danny Ings, il suo pesante contributo in zona gol ha impedito ai Gunners di scivolare ancora più in basso nella graduatoria di Premier League.

L’attaccante classe 1989 ha mosso i primi passi della sua carriera al Milan nella stagione 2008/09, anche se non ha avuto un impatto immediato e devastante nell’ambiente rossonero. Dopo diversi prestiti in Ligue 1, è stato acquistato dal Saint-Étienne nel 2011, squadra che ha permesso la sua ascesa professionale consacrandolo attaccante di levatura internazionale. Dopo aver vinto la scarpa d’oro in Premier League nella scorsa stagione, Pierre-Emerick Aubameyang, potrebbe essere alla ricerca di una nuova, ultimae affascinante sfida a trent’anni; il Barcellona sarebbe uno dei club maggiormente indiziati ad acquisire il cartellino dell’attaccante gabonese. Se dovesse quindi lasciare l’Inghilterra nella prossima finestra di mercato, sarà essenziale che Mikel Arteta, attuale allenatore dell’Arsenal, si assicuri un rimpiazzo adeguato poiché, lo stesso Aubameyang è divenuto una pedina fondamentale per gli schemi del tecnico spagnolo.

Secondo il Mirror, noto tabloid inglese, il centrocampista del Valencia Carlos Soler e il difensore della RB Lipsia Dayot Upamecano sono due dei giocatori sul radar dei Gunners per la prossima estate. Nonostante la firma di David Luiz nella scorsa finestra di calciomercato estivo, l’Arsenal non è riuscita a rafforzare la propria difesa, la fragilità della retroguardia è stato uno dei motivi principali del licenziamento di Unai Emery all’inizio della stagione. Il difensore greco Sokratis non ha avuto molta fortuna fin campo dopo il cambio allenatore, Shkodran Mustafi lo ha di fatto scalzato conquistando una maglia da titolare nonostante sia stato pizzicato più volte dai tifosi più volte durante la sua carriera all’Arsenal. Tuttavia, la ricerca incessante del club di un pilastro difensivo potrebbe culminare nell’ingaggio del centrale Dayot Upamecano. La compagine di Arteta sarà costretta a lottare per ogni singolo punto per assicurarsi l’ingresso in Europa League per la prossima stagione, a meno che non arrivi il trionfoin Coppa d’Inghilterra a maggio. L’Arsenal affronterà l’Everton di Carlo Ancelotti nel prossimo turno di Premier League.