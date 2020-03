Arrestato l’ex patron della Fiorentina Cecchi Gori: dovrà scontare otto anni di carcere

Le forze dell’ordine hanno reso esecutivo l’ordine della Procura Generale della Corte d’Appello di Roma per complessivi 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione per Vittorio Cecchi Gori. A condannarlo in via definitiva è stata la Cassazione per il crac da 24 milioni di euro della società di produzione cinematografica Safin. Attualmente ricoverato per accertamenti al policlinico Gemelli, Gori è sorvegliato in attesa che arrivi l’ok dei medici per trasferirlo a Rebibbia.

“Non è solo un fatto di età ma di salute – ha detto Lino Banfi, che si augura che possa Gori possa scontare la sua pena ai domiciliari -. Andare in carcere può fargli soltanto male. Mi auguro di cuore per amicizia e perché sono più grande di lui che possa stare a casa“. Per Christian De Sica “folle” il fatto che possa finire in carcere; mentre Marco Risi ha ricordato l’ictus subito dall’imprenditore due anni fa: “Questa cosa rischia di farlo stare veramente male lì dentro“.