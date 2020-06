Amauri, messaggio d’amore per il Palermo: “Mi si è riacceso il fuoco dentro. Tornare in rosanero? Non so cosa fare…”

“Ho sempre avuto questa fissa di voler tornare al Palermo“.

A dirlo è l’ex centravanti di Palermo e Juventus, Amauri. Il brasiliano, oggi 40enne, sogna di poter tornare a giocare e vorrebbe farlo con la maglia rosanero. Intervistato da Onefootball, Amauri ha poi proseguito: “Sono sincero, quando i tifosi rosanero cominciarono a mandarmi messaggi, anche se ho 40 anni, mi si è riacceso il fuoco dentro. Io non so cosa fare… L’Amauri che ammiravano tanto aveva 26 anni, era un animale, correva… ma adesso ho 40 anni“.

Nonostante l’età avanzata i tifosi del Palermo raccoglierebbero l’attaccante brasiliano a braccia aperte: “A loro non importa vogliono comunque che io ritorni. Non so se tornerò ma posso dire che mentalmente ho questa volontà. Mi piacerebbe molto, però, ci sono tanti fattori. Da due anni e mezzo gioco solo per divertirmi e se volessi tornare in campo dovrei iniziare già da adesso ad allenarmi“.