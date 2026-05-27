Il Crystal Palace vince la Conference League. A Lipsia basta una zampata di Matera per iscrivere il nome del Palace nella storia della competizione. Per gli inglesi questo è il primo trofeo europeo della loro storia.

Addio in stile Glasner

Lista dei trofei del Crystal Palace in circa 120 anni di storia: Zero. Lista dei trofei negli ultimi due anni: Tre. Glasner ha annunciato in inverno la volontà di lasciare il club, e dopo aver portato il Palace all'apice della sua storia, lascia il sud di Londra con un successo nella Conference League. Per il tecnico austriaco è il secondo successo europeo (il primo è l'Europa League vinta contro i Rangers nel 2022).

La partita

Crystal Palace e Rayo Vallecano condividono l'ansia da prestazione per una partita dal forte valore storico per entrambe. Gli inglesi provano subito a giocare alti e verticali, gli spagnoli tentano di sfruttare al meglio le ripartenze. Poche occasioni, frutto di una serie di errori tecnici da entrambe le parti. A ridosso dell'intervallo il Palace spreca una clamorosa occasione con Mitchell, che solo dentro l'area piccola non riesce a centrare lo specchio della porta. Nel secondo tempo la squadra di Glasner entra meglio in campo: più alto, lucido e voglioso. Il Rayo soffre e capitola subito. Ci pensa Jean-Philippe Mateta a convertire in rete una respinta corta di Batalla. 1-0. In quel momento il Rayo perde certezze, prova a reagire con i cambi ma l'inerzia pende dalla parte del Palace. Yeremy Pino sfiora il 2-0 su punizione, ne viene fuori un clamoroso palo-palo. Nel finale il forcing del Rayo non frutta occasioni. È festa per il Palace!

L'orgoglio del Rayo Vallecano

Applausi e lacrime a fine partita per gli spagnoli, mai così in alto e mai così vicini a un successo così storico. La squadra di Inigo Perez esce a testa alta dopo un percorso destinato a rimanere nei cuori e nelle menti dei tifosi di Vallecas.