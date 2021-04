Ajax-Roma, Tiago Pinto: “Tutto sul futuro di Fonseca. Per cambiare mentalità serve una cosa”

Parola a Tiago Pinto.

Il general manager giallorosso ha parlato ai microfoni di SkySport nel pre partita di Ajax-Roma. Tante le tematiche affrontate da Tiago Pinto che ha posto l’accento in particolare sul rebus panchina: ” Fonseca ha parlato del suo futuro dicendo che quello che conta è il presente. Ci sono molti allenatori in scadenza in Serie A, non capisco la vostra insistenza. Siamo concentrati per fare una grande partita sia oggi che domenica”.

“Per cambiare la mentalità -ha proseguito Tiago Pinto– serve vincere: ieri, oggi e domani. Non intendo solo vincere le partite ma tutti devono avere una mentalità che voglia portare a migliorare ogni giorno. Le vittorie aiutano a raggiungere questo tipo di mentalità e anche se i risultati non sono ancora visibili in futuro presto verremo ripagati”.

