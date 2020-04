A tutto Xavi: “Sogno di allenare il Barcellona. Lautaro e Neymar in blaugrana? Vi dico la mia”. E sul Real Madrid…

“Sogno di tornare a Barcellona da allenatore”.

Lo ha detto Xavier Hernandez, a tutti noto come Xavi, durante un’intervista su Youtube con DJMariiO sul canale Post United. Il centrocampista classe 1980 ha dato l’addio al Barcellona circa 5 anni fa con una conferenza indimenticabile per i tifosi del Barça e non. L’arrivo all’Al-Sadd, i 3 anni con una maglia “diversa” dalla solita casacca blaugrana e infine l’inizio della sua carriera da allenatore, proprio nel campionato qatariota.

FUTURO DA TECNICO- “Mi piace fare l’allenatore. Ora che ho provato, mi vedo capace e tornare al Barcellona forse è un’illusione, ma sarebbe un sogno. Ho detto in molte occasioni che considero il Barça la mia casa, la mia vita. Sto imparando molto come allenatore in Qatar. Ovviamente allenare il Barça è un’altra cosa, devi essere molto preparato. È tutto un processo e spero che un giorno possa arrivare”.

LA STAGIONE BLAUGRANA- “Nella Liga lo vedo favorito, in Champions League è diverso. Il Barça ha vinto la Champions League quando è stato di gran lunga superiore al resto dei rivali. Il Barça non gioca con la fortuna storica che altri club hanno avuto. Il Barça deve essere molto dominante, molto sicuro di sé. Perché non possono vincere questa Champions? La vedo difficile, la storia ci dice che il Barça li ha vinti quando hanno dominato il gioco ed è stato molto meglio rispetto all’avversario”.

I RIVALI BLANCOS- “Si, con la parola fortuna mi riferisco al Real, ma non solo. Ci sono stati altri club che ne hanno avuta. Noi siamo stati fortunati allo Stamford Bridge, in 10, il gol di Iniesta e praticamente senza fare tiri in porta. Sì, lì siamo stati fortunati. Dico fortuna quando non hai una buona stagione, che sei quarto, quinto, sesto nella Liga e vinci la Champions League. Il Barça ha vinto la Liga e poi ha vinto la Champions League. E questo non è successo a Madrid. Loro sono arrivati sesti in campionato e poi hanno vinto la Champions League. Questo è ciò che chiamo avere un po ‘di fortuna”.

CALCIOMERCATO BARCELLONA- “Un ritorno di Neymar? Perchè no. Per quanto riguarda il calcio non ho dubbi, ho vissuto con lui in uno spogliatoio e mi è sembrato sempre una grande persona. Un professionista a Barcellona e ha sempre fatto la differenza. Poi ci sono stati altri problemi, ma lì non entro. Ma sul campo è tra i primi cinque al mondo. Lautaro Martínez? Mi piace, a chi non piace? Si distingue bene, dà profondità, gioca negli spazi, avendo pochi spazi. Il Barça fa bene a interessarsi.”