Ungheria-Italia 0-2: Di Marco e Raspadori guidano al primato Mancini. Rossi ko

Si rialza la testa in casa azzurri, rimediando parzialmente, alla disastrosa mancata qualificazione al Mondiale in Qatar strappando l'accesso per le Finals di Nations League. L’Italia passa 0-2 sull’Ungheria a Budapest . Ottimo inizio per gli uomini di Mancini, creando alcune palle gol prima con Raspadori e poi con Di Lorenzo. Ci pensa il neo acquisto del Napoli a sbloccare i giochi sfruttando un errore difensivo avversario. Nella seconda frazione di gioco la compagine guidata da Marco Rossi prova a reagire allo svantaggio, imbattendosi a più riprese con un performante Gianluigi Donnarumma. L’Italia nonostante un solo gol di scarto, spinge con coraggio e trova il raddoppio firmato Dimarco che sfrutta un assist di Cristante.