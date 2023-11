Ucraina-Italia, Rebrov: “Germania? Estero una sicurezza. Ceferin ha detto che…”

"A loro basta il pareggio per la qualificazione? L'Italia è una squadra che può far sia una partita difensiva che offensiva, poi hanno grande intensità e un paio di buoni marcatori. Entro domani diremo ai nostri ragazzi tutto ciò che c'è da fare, proveremo a fare la miglior partita possibile. Io lavoro da poco nella squadra, ma l'atmosfera che c'è mi piace. C'è una grande responsabilità quando si gioca per la nazionale, ma le gare che i nostri ragazzi giocano all'estero danno sicurezza. Ceferin ha detto che l'Italia deve a tutti i costi partecipare all'Europeo? A questo deve pensare la gente ucraina, non i nostri calciatori che devono restare concentrati e pronti per scendere in campo. Queste parole non vanno ad influenzare in alcun modo la nostra partita".