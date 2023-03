Scozia-Spagna 2-0: McTominay condanna de la Fuente alla prima sconfitta

La nuova Spagna di Luis de la Fuente inciampa per al secondo match contro la Scozia . 2-0 il risultati rimediato dalla Roja in terra britannica, nella quale sono risultati decisivi i gol del centrocampista del Manchester United , Scott Francis McTominay .

I gol del mediano sono arrivati al minuto 7' e 51'. Il primo venuto fuori dopo una palla persa di Pedro Porro . Robertson è stato abile nel crossare per McTominay che di piattone è riuscito ad insaccare. Raddoppio dello stesso nel secondo tempo, nato sugli sviluppi di un contropiede condotto da Tierney bravo nel superare di forza Carvajal e trovare il cross dal fondo, dal quale è nata la deviazione che ha fatto arrivare la palla arriva al classe 1996 che ha siglato la sua personale doppietta del match.

Seppur denotando una chiara supremazia territoriale gli spagnoli non hanno impensierito più di tanto gli uomini di Steve Clarke all'interno dei novanta minuti. Col trascorrere del tempo sono sempre di più cresciute densità ed attenzione in fase di non possesso soprattutto da parte dei padroni di casa, con il misero 25% di possesso palla lasciato alle statistiche. Nonostante qualche potenziale sussulto, e gli ingressi nella ripresa di Iago Aspas e Borja Iglesias, fatica e scarsa lucidità hanno preso comprensibilmente il sopravvento ed il triplice fischio ha ratificato la vittoria della Scozia ed il primo ko della Spagna nelle qualificazioni agli Europei 2024.