Qatar 2022, Stramaccioni: “Italia fuori? Delusione cocente. Credo in Mancini”

Oggi 20 novembre iniziano ufficialmente i Mondiali in Qatar, con la gara d'esordio tra i padroni di casa e l'Ecuador. L'Italia di Roberto Mancini non è riuscita a qualificarsi per la rassegna iridata, la seconda consecutiva dopo quella in Russia 2018. A proposito dell'assenza degli Azzurri dal Mondiale, è intervenuto Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni a TMW: