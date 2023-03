Olanda-Gibilterra, probabili formazioni: tandem Depay-Weghorst, Ribas con il tridente

Appuntamento questa sera alle 20:45 per Olanda-Gibilterra, sfida in programma al De Kuip di Rotterdam, nei Paesi Bassi. La squadra di Koeman, dopo l'eliminazione ai rigori per mano dell'Argentina, punta ad un percorso importante nei prossimi Europei. L’inizio, tuttavia, non è stato dei migliori. Gli Oranje sono infatti reduci dal pesante ko rimediato in casa della Francia nella prima giornata decisa dalla doppietta di Mbappè e dalle reti di Griezmann e Upamecano. Gli ospiti, considerati la Cenerentola del girone, sono consapevoli che servirà un’impresa. Per la squadra guidata da Ribas, nella prima giornata è arrivata la sconfitta in casa per 3-0 contro la Grecia.