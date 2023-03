Italia-Inghilterra, Verratti: “Grande partita, avremmo meritato di andare in Qatar”

Le dichiarazioni del centrocampista dell'Italia

Marco Verratti suona la carica alla vigilia di Italia-Inghilterra. Il match - valido per la prima partita delle qualificazioni a Euro 2024 - è in programma mercoledì sera alle ore 20.45 nella splendida e calorosa cornice dello stadio Diego Armando Maradona. Il centrocampista del Paris Saint Germain è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita che aprirà il nuovo ciclo azzurro dopo la cocente delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. Verratti, tra le tante tematiche affrontate, si è soffermato proprio sulla delusione scaturita in seguito alla sconfitta rimediata contro la Macedonia Del Nord a Palermo e non solo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

SU NAPOLI- “Napoli è una città di calcio, molto calorosa. Felici di giocare qui. Abbiamo voglia di giocare e vogliamo fare bene. Sarà una grande partita”.

IMMOBILE E INSIGNE- “Lorenzo e Ciro li ho sentiti, so che ci guarderanno. Il Napoli sta facendo benissimo in campionato e in Champions, è bello giocare qui in questo momento”.

NAZIONALE- “È una grande Nazionale, al di là del passaggio a vuoto del Mondiale. Avremmo meritato di andare in Qatar. In Europa è difficile, siamo rimasti fuori senza sconfitte. Ora però ricomincia un nuovo percorso, ci divertiremo e abbiamo entusiasmo. Questo ci ha fatto vincere l’Europeo. Archiviamo la delusione del Mondiale e concentriamoci su questo nuovo percorso”.

I GIOVANI- “Mi piace molto Pafundi. Lo vedi subito che è forte e la qualità che ha per la sua età. Avrà una grande carriera se continua così”.

LE CRITICHE- “Le critiche fanno parte del calcio. Ho sbagliato e sono stato criticato. In passato però mi hanno elogiato in tanti in Francia. So quando sbaglio, ho le spalle larghe. Ho una grandissima passione per il calcio, non sarà una critica a fermarmi. Ringrazio gli italiani per l’impegno. Chissà se in futuro tornerò. Ora sto bene a Parigi e sogno la Champions con il PSG”.