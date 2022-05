Italia-Argentina, Bonucci: “Io capitano? Imparato tanto da Chiellini. I compagni…”

Mancano ormai meno di ventiquattro ore alla “Finalissima” tra Italia e Argentina, tra gli azzurri vincitori dell‘Europeo e l’Alibeceleste che ha trionfato in Copa America. La gara, in programma a Wembley, sarò...

Mancano ormai meno di ventiquattro ore alla "Finalissima" tra Italia e Argentina, tra gli azzurri vincitori dell'Europeo e l'Alibeceleste che ha trionfato in Copa America. La gara, in programma a Wembley, sarò l'ultima con la maglia della Nazionale Italiana per Giorgio Chiellini. Il nuovo capitano, già nella gara di Nations League contro la Germania, sarà il suo storico compagno Leonardo Bonucci, che ha parlato oggi in conferenza stampa: