Euro 2032, l’Italia si candida scrivendo all’Uefa: Figc sceglie Palermo tra le sedi

L'Italia si candida ad ospitare gli Europei di calcio in programma nel 2032 e Palermo è indicata tra le sedi designate. Come si legge sull'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", il Governo nazionale ha vidimato la candidatura, sottoscrivendo una lettera di sostegno indirizzata all'Uefa. Come riporta il noto quotidiano sportivo nazionale. la Figc starebbe preparando un accurato dossier, da completare entro marzo, nell'auspicio di battere la concorrenza della Turchia e convincere il comitato esecutivo dell'Uefa di avere tutti i requisiti per ospitare la prestigiosa manifestazione. Decisione che il massimo organismo europeo del panorama calcistico dovrebbe prendere nel 2023. Ovviamente, il capoluogo siciliano auspica di poter tornare ad essere teatro di un evento calcistico di caratura internazionale, ben trentadue anni dopo il Mondiale del 1990. Come riporta Palermotoday, la giunta guidata dal sindaco, Roberto Lagalla, ha accolto con entusiasmo l'investitura della Figc, che ha indicato il Renzo Barbera tra gli stadi idonei ad ospitare alcuni match degli Europei 2032. Referente designato per rappresentare il comune di Palermo nell'iter burocratico ed organizzativo dell'evento, il segretario generale, Raimondo Liotta.