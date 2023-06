Spagna-Italia, probabili formazioni: chance Zaniolo, c’è Immobile. Morata dal 1′

L' Italia si è qualificata dopo aver vinto il Gruppo 3 contro Germania , Inghilterra ed Ungheria , mentre la Spagna è arrivata in vetta al Gruppo 2 davanti a Portogallo , Svizzera e Repubblica Ceca . Sarà il quarantesimo faccia a faccia tra le due selezioni, con dodici vittorie degli iberici, undici degli azzurri e sedici pareggi. L'ultimo precedente ha visto trionfare le Furie Rosse nella semifinale di Nations League andata in scena il 6 ottobre 2021 a San Siro.

Al cospetto della Spagna, Mancini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Non è partito per l'Olanda, infatti, Alessandro Bastoni a causa di un attacco febbrile. Al suo posto il CT della Nazionale italiana ha scelto di convocare il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno, che aveva già preso parte al pre-raduno in Sardegna. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-3-3. Verso una maglia da titolare Zaniolo e Immobile, in vantaggio su Chiesa e Retegui. Dovrebbe partire dalla panchina, invece, il capitano Leonardo Bonucci.