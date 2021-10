Nations League, la “finalina” Italia-Belgio: Azzurri a caccia di punti per il Ranking

Alle ore 15:00 all'Allianz Stadium di Torino va in scena la "finalina" tra Italia e Belgio, valida per il terzo e quarto posto di Nations League

La Nazionale azzurra è alla ricerca di punti per il Ranking in vista del sorteggio del Mondiale 2022 in Qatar, in cui vi saranno otto teste di serie, oltre alla Francia campione del mondo e il Qatar ospitante. L'Italia occupa attualmente il quinto posto del Ranking FIFA ed è in netta crescita. La sconfitta contro le "Furie Rosse" potrebbe, però, rendere la situazione meno facile, in quanto proprio la Spagna è la prima squadra esclusa, trovandosi al settimo posto nella classifica in questione, tutt'ora in aggiornamento. Gli Azzurri devono, dunque, fare punti per conquistare e blindare un posto fra le migliori dopo aver, ovviamente, centrato la qualificazione, con lo scontro diretto con la Svizzera ancora da giocare.