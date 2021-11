VIDEO Svizzera, sfottò all’Italia: il dolce regalo di Yakin & Co all’Irlanda del Nord

La nazionale elvetica ha deciso di ringraziare l'Irlanda del Nord a suo modo per aver fermato sullo 0-0 l'Italia

La Svizzera ha mantenuto la promessa fatta all'Irlanda del Nord che a giorni riceverà un dono che più dolce non si può. Gli elvetici hanno conquistato la qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar ai danni dell'Italia, fermata nell'ultima gara del girone sullo 0-0 proprio dai britannici. Il pass diretto per la manifestazione iridata non era per nulla scontato e allora la Nazionale Svizzera con a capo il proprio commissario tecnico, Murat Yakin, ha pensato bene di inviare quasi 10 kg di cioccolato agli ormai "amici" nord-irlandesi. A testimoniare il tutto il post social con protagonista proprio l'allenatore elvetico.