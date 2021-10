Qual. Mondiali, 8a giornata: Danimarca in Qatar, stecca l’Inghilterra

I risultati delle gare disputatesi nella serata odierna hanno visto la qualificazione al prossimo Mondiale della Danimarca

Quattordici i match disputati in serata validi per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Nel girone dell' Italia , azzurri a riposo essendo gruppo dispari, è arrivata la sonora vittoria della Svizzera che ha superato per 4-0 la Lituania . Vittoria importante quella ottenuta dagli elvetici che hanno così raggiunto in classifica gli azzurri a quota 14 punti. Adesso diventa decisivo lo scontro diretto di novembre, anche se gli uomini di Roberto Mancini hanno dalla loro una migliore differenza reti (+11 vs +9) che gli permetterebbe di chiudere anche a pari punti.

Per quanto riguarda la situazione negli altri raggruppamenti è arrivata la seconda squadra qualificata alla manifestazione iridata dopo la Germania, si tratta della Danimarca. I danesi hanno superato per 1-0 l'Austria conquistando l'ottava vittoria su altrettante gare disputate e staccando il pass per il Qatar. Steccata dell'Inghilterra che non va oltre il pari nella sfida casalinga contro l'Ungheria di Marco Rossi, successi senza problemi per Portogallo (5-0 al Lussemburgo) e Serbia (3-1 all'Azerbaijan).