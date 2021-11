Qatar 2022, l’Olanda stacca il pass: a casa la Norvegia, Galles e Turchia ai playoff

I risultati delle gare disputate questa sera che hanno visto il passaggio del turno dell'Olanda che ha staccato il pass per il Mondiale

Ultimo turno valido per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Stacca il pass con tanta fatica l'Olanda che ha superato per 1-0 la Norvegia, delusione per Haaland & Co che non disputeranno neanche i playoff. Si giocheranno un posto alla manifestazione iridata Turchia e Ucraina che hanno conquistato con il brivido gli spareggi vincendo rispettivamente in trasferta contro Montenegro (1-2) e Bosnia (0-2). Non va oltre il pari il Galles di Gareth Bale, un punto contro il Belgio per i gallesi che basta per mandarli ai playoff. Resta a casa la Finlandia che ha ceduto alla Francia già qualificata, Nations League favorevole alla Repubblica Ceca che nonostante il terzo posto nel girone si conquista gli spareggi da non testa di serie.